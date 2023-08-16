Російські військові у Карабаху силою розігнали протест місцевих активістів

У невизнаному Нагірному Карабаху місцеві активісти блокували в’їзд на російську військову базу, звинувачуючи "миротворців" РФ у бездіяльності; їх розігнали силою.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Група активістів з ночі блокувала в’їзд на місце дислокації російських "миротворців" в Іваняні, звинувачуючи їх у тому, що вони не виконують своїх обов’язків.

Протестувальники вимагали від росіян надати їм захист під час запланованої мирної ходи до мосту Хакарі з вимогою розблокувати Лачинський коридор, що сполучає регіон з Вірменією. Перше таке прохання російський контингент відхилив.

Про постраждалих під час подій не повідомляють. Активісти повернулися до Степанакерта.

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди. Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

Водночас напруга між Єреваном і Баку зберігається і після того. Цього тижня Вірменія заявила про обстріл автомобіля з представниками цивільної місії ЄС (EUAM), які перебували в районі азербайджанського населеного пункту Юхарі Шоржа на кордоні.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди".