Российские военные в Карабахе силой разогнали протест местных активистов

В непризнанном Нагорном Карабахе местные активисты блокировали въезд на российскую военную базу, обвиняя "миротворцев" РФ в бездействии; их разогнали силой.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Группа активистов с ночи блокировала въезд на место дислокации российских "миротворцев" в Иваняни, обвиняя их в том, что они не выполняют своих обязанностей.

Протестующие требовали от россиян предоставить им защиту во время запланированного мирного шествия к мосту Хакари с требованием разблокировать Лачинский коридор, соединяющий регион с Арменией. Первую такую просьбу российский контингент отклонил.

О пострадавших во время событий не сообщается. Активисты вернулись в Степанакерт.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения. При этом премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

В то же время напряжение между Ереваном и Баку сохраняется и после того. На этой неделе Армения заявила об обстреле автомобиля с представителями гражданской миссии ЕС (EUAM), которые находились в районе азербайджанского населенного пункта Юхари Шоржа на границе.

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