Президента Еврокомиссии критикуют за совместный отдых с премьером Греции

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за то, что она поехала на отдых к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису на остров Крит.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Фон дер Ляйен вместе с мужем провели три дня на Крите вместе с Мицотакисом и его женой.

Греческий премьер вместе с женой принимали гостей в своем летнем доме в доисторическом городе Акротири.

В воскресенье президент Еврокомиссии посетила Археологический музей города Ханья.

Позже Мицотакис провел для фон дер Ляйен экскурсию на катере по побережью Сфакии.

Критики президента Еврокомиссии считают, что этот мини-отпуск может повлиять на отношение Брюсселя к Афинам, которые находятся под пристальным вниманием в связи со шпионским скандалом, гибелью мигрантов на лодках и обвинениями в незаконной депортации искателей убежища.

Депутат Европарламента от Нидерландов Софи Ин'т Велд утверждает, что Еврокомиссия уже "демонстративно молчит" о кораблекрушении, в котором погибли мигранты, шпионском программном обеспечении Pegasus, нацеленном на политических оппонентов правящей партии "Новая демократия", а также о нераскрытом убийстве журналиста.

"Было бы уместно, если бы президент фон дер Ляйен взяла самоотвод, когда вопросы, касающиеся Греции и ее правительства, обсуждаются в Европейской комиссии", – сказала она.

В ответ на критику пресс-секретарь Еврокомиссии заявила: "Это была частная поездка, которая полностью соответствовала рекомендациям Комиссии".

Собеседники издания опровергли заявления о том, что Брюссель молчал о связанных с Грецией скандалах.

Ранее премьер-министра Испании Педро Санчеса раскритиковали за отдых в Марокко в разгар формирования коалиции.

А в июле король Нидерландов Виллем-Александр был вынужден прервать отпуск из-за отставки премьер-министра Марка Рютте.