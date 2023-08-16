Сейм Польщі подолав вето Сенату щодо референдуму одночасно з виборами

Сейм Польщі подолав вето Сенату, верхньої палати парламенту, на поправку до закону, яка дозволяє проводити референдум в один день із виборами.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Депутати 234 голосами подолали вето Сенату, тоді як проти голосували 209 і 10 утрималися.

Відтак законодавчі зміни про можливість проведення референдуму одночасно з виборами вважаються ухваленими і передаються на підпис президента.

Цього ж дня Сейм має розглянути ініціативу, внесену прем’єром, про проведення референдуму в один день з парламентськими виборами – 15 жовтня.

Нагадаємо, референдум ініціювала партія влади "Право і справедливість". Спершу на нього хотіли винести єдине запитання – про механізм розподілу мігрантів між країнами ЄС, але згодом до нього додали ще три.

Тепер перше питання стосується продажу важливих державних активів іноземним юридичним особам, друге – підвищення пенсійного віку, третє – механізму розподілу мігрантів між країнами ЄС, четверте – демонтажу паркану на кордоні Польщі та Білорусі.

Уряд обґрунтував проведення референдуму одночасно з виборами до Сейму та Сенату тим, що це дозволить зменшити витрати і підвищити явку.

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