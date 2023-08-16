Сейм Польши преодолел вето Сената на референдум одновременно с выборами

Сейм Польши преодолел вето Сената, верхней палаты парламента, на поправку к закону, которая позволяет проводить референдум в один день с выборами.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Депутаты 234 голосами преодолели вето Сената, тогда как против голосовали 209 и 10 воздержались.

Поэтому законодательные изменения о возможности проведения референдума одновременно с выборами считаются принятыми и передаются на подпись президента.

В этот же день Сейм должен рассмотреть инициативу, внесенную премьером, о проведении референдума в один день с парламентскими выборами – 15 октября.

Напомним, референдум инициировала правящая партия "Право и справедливость". Сначала на него хотели вынести единственный вопрос – о механизме распределения мигрантов между странами ЕС, но впоследствии к нему добавили еще три.

Теперь первый вопрос касается продажи важных государственных активов иностранным юридическим лицам, второй – повышения пенсионного возраста, третий – механизма распределения мигрантов между странами ЕС, четвертый – демонтажа забора на границе Польши и Беларуси.

Правительство обосновало проведение референдума одновременно с выборами в Сейм и Сенат тем, что это позволит уменьшить расходы и повысить явку.

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