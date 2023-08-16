Данія закликала Китай вплинути на Росію щодо війни з Україною

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив про плани попросити Китай зайняти сильнішу позицію щодо України та поговорити з президентом РФ Владіміром Путіним про його загарбницьку війну.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Reuters у Шанхаї на початку свого триденного візиту до Китаю.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Данії, "потрібно, щоб Китай зайняв сильнішу позицію".

"Путін не слухає європейських лідерів, але явно слухає Китай. Тому я хочу переконувати (Пекін), що Китай повинен висловити свою позицію", – додав Расмуссен.

Він уточнив, що під час зустрічі у п'ятницю зі своїм китайським колегою Ван Ї обговорить Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики, а перед цим у четвер зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим після того, як представник Пекіна взяв участь в зустрічі у Саудівській Аравії щодо української "формули миру".

Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

"ЄвроПравда" детально розповідає про результати зустрічі у статті Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни