Дания призвала Китай повлиять на Россию в вопросе войны с Украиной

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил о планах попросить Китай занять более сильную позицию по Украине и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о его захватнической войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Reuters в Шанхае в начале своего трехдневного визита в Китай.

По словам главы внешнеполитического ведомства Дании, "нужно, чтобы Китай занял более сильную позицию".

"Путин не слушает европейских лидеров, но явно слушает Китай. Поэтому я хочу убеждать (Пекин), что Китай должен выразить свою позицию", – добавил Расмуссен.

Он уточнил, что во время встречи в пятницу со своим китайским коллегой Ван И обсудит Украину и двустороннее сотрудничество в сфере зеленой энергетики, а перед этим в четверг встретится с министром торговли Китая Ван Вэньтао.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым после того, как представитель Пекина принял участие во встрече в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира".

После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

"ЕвроПравда" подробно рассказывает о результатах встречи в статье Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.