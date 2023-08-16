Колишній міністр уряду Данії, який був проти гей-шлюбів, зізнався, що він – гей

Колишній міністр і член парламенту Данії Есбен Лунде Ларсен у середу зробив камінг-аут через понад десять років після того, як відмовився підтримати легалізацію одностатевих шлюбів у країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TV2.

У дописі в соцмережах у зв’язку з проведенням у Копенгагені "Тижня гордості" Ларсен уперше заявив про свою гомосексуальність.

"Як сам гей, я, звичайно, хотів би підкреслити важливість свободи бути тим, ким ти є, і свободи любити того, кого ти хочеш. І святкувати це. Але також боротися за поширення свободи по всьому світу", – зазначив він.

Як нагадує TV2, ще у 2012 році Есбен Лунде Ларсен заявив, що як висвячений священник відмовиться повінчати одностатеву пару, підкресливши, що для нього шлюб – "це союз між чоловіком і жінкою".

Це сталося після того, як парламент Данії підтримав легалізацію одностатевих шлюбів. Сам Ларсен не був присутній під час голосування.

Есбен Лунде Ларсен з 2011 по 2018 рік був членом парламенту Данії та двічі обіймав посаду міністра: у 2015-2016 роках був міністром освіти і досліджень, а з 2016 по 2018 роки – міністром навколишнього середовища й продовольства.

Зараз Ларсен вчиться на магістерській програмі з богослов’я в Ізраїлі.

Нагадаємо, у 2020 році міністр європейських справ Франції Клеман Бон публічно оголосив, що він гей, заявивши, що орієнтація не заважає йому бути міністром.