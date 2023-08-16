Бывший министр правительства Дании, который был против гей-браков, признался, что он - гей

Бывший министр и член парламента Дании Эсбен Лунде Ларсен в среду сделал каминг-аут спустя более десяти лет после того, как отказался поддержать легализацию однополых браков в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

В заметке в соцсетях в связи с проведением в Копенгагене "Недели гордости" Ларсен впервые заявил о своей гомосексуальности.

"Как сам гей, я, конечно, хотел бы подчеркнуть важность свободы быть тем, кем ты есть, и свободы любить того, кого ты хочешь. И праздновать это. Но также бороться за распространение свободы по всему миру", – отметил он.

Как напоминает TV2, еще в 2012 году Эсбен Лунде Ларсен заявил, что как рукоположенный священник откажется обвенчать однополую пару, подчеркнув, что для него брак – "это союз между мужчиной и женщиной".

Это произошло после того, как парламент Дании поддержал легализацию однополых браков. Сам Ларсен не присутствовал во время голосования.

Эсбен Лунде Ларсен с 2011 по 2018 год был членом парламента Дании и дважды занимал должность министра: в 2015-2016 годах был министром образования и исследований, а с 2016 по 2018 годы – министром окружающей среды и продовольствия.

Сейчас Ларсен учится на магистерской программе по богословию в Израиле.

Напомним, в 2020 году министр европейских дел Франции Клеман Бон публично объявил, что он гей, заявив, что ориентация не мешает ему быть министром.