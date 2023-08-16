Федеральний канцлер Швейцарії оголосив про відставку

Федеральний канцлер Швейцарії Вальтер Турнхерр не намагатиметься переобратися на цю посаду наприкінці 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на першому після літніх канікул засіданні Федеральної ради (уряду Швейцарії), повідомляє SwissInfo.

За його словами, заява про відставку не пов'язана зі "станом робочої атмосфери у Федеральній раді", яку він назвав "дуже хорошою".

На думку Турнхерра, поточний легіслатурний період (2019-2023 роки) став "найгіршим з часів Другої світової війни, одна криза просто поспішала змінити іншу".

Федеральний канцлер, який обіймає посаду вісім років, згадав про дуже драматичну фазу пандемії, агресію Росії проти України, а також зазначив, що історія з екстреним поглинанням банку CS не минула для країни безслідно.

Турнхерр висловив переконання, що Федеральна рада впоралася з усіма цими кризами "дуже конструктивно і позитивно, і це одна з причин того, чому у Швейцарії справи зараз йдуть дуже добре порівняно з іншими країнами".

"У нас практично немає інфляції, низький рівень безробіття, сприятливі можливості для професійного навчання і хороша система охорони здоров'я", – резюмував він.

13 грудня 2023 року вирішуватиметься питання про наступника Турнхерра, коли новий склад парламенту обиратиме новий склад уряду, Федеральної ради.

Федеральний канцлер у Швейцарії не очолює уряд, як це відбувається в Німеччині або Австрії, але в минулому його часто називали "восьмим міністром". Турнхерр вважав за краще називати себе "головним посадовцем", а не "восьмим федеральним міністром".

Посада федерального канцлера – найстаріша у Швейцарській Конфедерації. Вона існує без перерви щонайменше з 1803 року.

Раніше повідомлялося, що Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення запровадити санкції проти Росії відповідно до останнього, 11-го пакета обмежень, ухвалених членами Європейського Союзу.

Швейцарія ще в червні частково впровадила пакет санкцій ЄС, внісши до свого чорного списку понад сотню фізичних та юридичних осіб. Із вечора середи, 16 червня, набудуть чинності й інші заходи.