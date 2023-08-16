Федеральный канцлер Швейцарии объявил об отставке

Федеральный канцлер Швейцарии Вальтер Турнхерр не будет пытаться переизбраться на этот пост в конце 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на первом после летних каникул заседании Федерального совета (правительства Швейцарии), сообщает SwissInfo.

По его словам, заявление об отставке не связано с "состоянием рабочей атмосферы в Федеральном совете", которую он назвал очень хорошей.

По мнению Турнхерра, текущий легислатурный период (2019-2023), стал "наихудшим со времен Второй мировой войны, один кризис просто спешил сменить другой".

Федеральный канцлер, который занимает пост восемь лет, вспомнил про очень драматичную фазу пандемии, агрессию России против Украины, а также отметил, что история с экстренным поглощением банка CS не прошла для страны бесследно.

Турнхерр выразил убеждение, что Федеральный совет справился со всеми этими кризисами "очень конструктивно и позитивно, и это одна из причин того, почему в Швейцарии дела сейчас идут очень хорошо по сравнению с другими странами".

"У нас практически нет инфляции, низкий уровень безработицы, благоприятные возможности для профессионального обучения и хорошая система здравоохранения", – резюмировал он.

13 декабря 2023 года будет решаться вопрос о преемнике Турнхерра, когда новый состав парламента будет избирать новый состав правительства, Федерального совета.

Федеральный канцлер в Швейцарии не возглавляет правительство, как это происходит в Германии или Австрии, но в прошлом его часто называли "восьмым министром". Турнхерр предпочитал называть себя "главным чиновником", а не "восьмым федеральным министром".

Должность федерального канцлера – старейшая в Швейцарской Конфедерации. Она существует без перерыва по меньшей мере с 1803 года.

Ранее сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести санкции против России в соответствии с последним, 11-го пакета ограничений, принятых членами Европейского Союза.

Швейцария еще в июне частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц. С вечера среды, 16 июня, вступят в силу и другие меры.