Ще один лідер німецьких "лівих" оголосив про відставку, чим загострив партійну кризу

У Німеччині поглиблюється криза у ліворадикальній партії Die Linke після рішення лідера парламентської фракції Дітмара Барча піти у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У листі до своєї парламентської групи 65-річний політик повідомив, що не балотуватиметься на внутрішніх партійних виборах 4 вересня, додавши, що ухвалив це рішення вже давно.

Барч зазначив, що його рішення "було прийнято задовго до останніх виборів до Бундестагу" в 2021 році і було відомо його родині та близьким політичним друзям.

Співголови політсили Янін Вісслер і Мартін Ширдеван висловили жаль з приводу рішення Барча, однак подякували йому за роботу.

Барч був співголовою парламентської групи Linke з 2015 року. Його відставка ще більше посилила кризу серед лівої партії.

Нещодавно стало відомо, що розбіжності всередині партії змусили лідерку парламентської фракції Аміру Мохамед Алі піти у відставку.

У партії зараз неспокійний період через чутки про те, що найвідоміша фігура Die Linke, Сара Вагенкнехт, може заснувати нову політичну силу.

Вагенкнехт, ймовірно, найвідоміша ліва політична діячка Німеччини. Вона дедалі більше віддаляється від своїх однопартійців через деякі відверто популістські позиції, зокрема, через різку критику заходів протидії пандемії в Німеччині та заклики до більш жорсткої імміграційної політики.

Вагенкнехт також виступала з різкою критикою поставок зброї в Україну і звинувачувала німецький уряд у веденні "економічної війни" проти Росії.

У червні керівництво партії Die Linke зажадало від 54-річної Вагенкнехт відмовитися від місця в парламенті після того, як вона кілька місяців відкрито загравала з ідеєю створення нової політичної сили.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія минулого року розробила стратегію зі створення "антивоєнної коаліції" за участю ультраправої та ультралівої німецьких партій.