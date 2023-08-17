Еще один лидер немецких "левых" объявил об отставке, чем обострил партийный кризис

В Германии углубляется кризис в леворадикальной партии Die Linke после решения лидера парламентской фракции Дитмара Барча уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В письме к своей парламентской группе 65-летний политик сообщил, что не будет баллотироваться на внутренних партийных выборах 4 сентября, добавив, что принял это решение уже давно.

Барч отметил, что его решение "было принято задолго до последних выборов в Бундестаг" в 2021 году и было известно его семье и близким политическим друзьям.

Сопредседатели политсилы Янин Висслер и Мартин Ширдеван выразили сожаление по поводу решения Барча, однако поблагодарили его за работу.

Барч был сопредседателем парламентской группы Linke с 2015 года. Его отставка еще больше усугубила кризис среди левой партии.

Недавно стало известно, что лидер парламентской фракции партии Амира Мохамед Али уходит в отставку накануне предстоящих внутрипартийных выборов.

В партии сейчас неспокойный период из-за слухов о том, что самая известная фигура Die Linke, Сара Вагенкнехт, может основать новую политическую силу.

Вагенкнехт, вероятно, самая известная левая политическая деятельница Германии. Она все больше отдаляется от своих однопартийцев из-за некоторых откровенно популистских позиций, в частности, из-за резкой критики мер противодействия пандемии в Германии и призывов к более жесткой иммиграционной политике.

Вагенкнехт также выступала с резкой критикой поставок оружия в Украину и обвиняла немецкое правительство в ведении "экономической войны" против России.

В июне руководство партии Die Linke потребовало от 54-летней Вагенкнехт отказаться от места в парламенте после того, как она несколько месяцев открыто заигрывала с идеей создания новой политической силы.

Напомним, по данным СМИ, Россия в прошлом году разработала стратегию по созданию "антивоенной коалиции" с участием ультраправой и ультралевой немецких партий.