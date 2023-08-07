Розбіжності всередині німецької ультралівої політичної партії Die Linke змусили лідерку парламентської фракції партії Аміру Мохамед Алі піти у відставку напередодні майбутніх внутрішньопартійних виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

У партії зараз неспокійний період через чутки про те, що найвідоміша фігура Die Linke, Сара Вагенкнехт, може заснувати нову політичну силу.

Вагенкнехт, ймовірно, найвідоміша ліва політична діячка Німеччини. Вона дедалі більше віддаляється від своїх однопартійців через деякі відверто популістські позиції, зокрема, через різку критику заходів протидії пандемії в Німеччині та заклики до більш жорсткої імміграційної політики.

Вагенкнехт також виступала з різкою критикою поставок зброї в Україну і звинувачувала німецький уряд у веденні "економічної війни" проти Росії.

У червні керівництво партії Die Linke зажадало від 54-річної Вагенкнехт відмовитися від місця в парламенті після того, як вона кілька місяців відкрито загравала з ідеєю створення нової політичної сили.

43-річна Алі, яка вважається довіреною особою і союзницею Вагенкнехт у партії, у той період виступила проти керівництва Die Linke.

У недільній заяві до партії, яку отримала агенція DPA, Алі написала, що лідери Die Linke хочуть "виштовхнути частину членів з партії".

У своїй заяві Алі також навела інші політичні розбіжності з керівництвом Die Linke щодо таких питань, як зміна клімату та війна в Україні.

Вона стверджувала, що лідери Die Linke повинні намагатися залучити на свій бік прихильників ультраправої антиімміграційної "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") замість того, щоб намагатися залучити розчарованих виборців Партії зелених.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія минулого року розробила стратегію зі створення "антивоєнної коаліції" за участю ультраправої та ультралівої німецьких партій.