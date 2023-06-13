Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая активно выступает против военной помощи Украине, не отказалась от планов создать собственную партию даже после того, как однопартийцы призвали ее сложить мандат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Доверенное лицо Вагенкнехт, тоже немецкая депутатка Севим Дагделен заявила, что решение руководства Левой партии осудить политика соответствует "логике чисток" и "сектантских практик".

Сама Вагенкнехт публично не ответила на упреки руководства собственной политсилы, но от намерения создать собственный политический проект в будущем не отказалась. Решение руководства "Левых" не обязывает ее сложить мандат, потому что он принадлежит каждому депутату лично, а не фракции.

Напомним, в выходные руководство Левой партии призвало 53-летнюю Вагенкнехт, которая возглавляла парламентскую фракцию партии с 2015 по 2019 год, а также ее сторонников отказаться от мандата в Бундестаге.

Лидеры "Левых" также потребовали, чтобы она воздержалась от основания конкурирующего партийного проекта. По данным Welt, окончательное решение Вагенкнехт должна принять до конца года.

Вагенкнехт, которая привлекла к себе внимание как популистский критик правительства, особенно во время пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину, часто заигрывала с идеей основания собственной партии.

Вагенкнехт известна тем, что инициировала крупную акцию против поддержки Украины в Берлине. В прошлом она также выступала за возвращение России в "большую восьмерку" для противовеса интересам США.

По данным СМИ, она также была частью плана Кремля по созданию коалиции ультралевых и ультраправых политиков, которая бы сдерживала поддержку Германией Украины в ее войне с Россией.