У Білому домі розповіли, що відбувається з навчанням українських пілотів на F-16

У Білому домі заявили, що наразі США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Водночас він додав, що не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО – ред.) і саміту G7 президент (Джо Байден) взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо…постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання… ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", – зазначив Кірбі.

Раніше Кірбі допускав, що українські пілоти можуть пройти навчання на F-16 на території США.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.