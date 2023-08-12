Білий дім допустив навчання українських пілотів на F-16 на території США

США відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто".

Про це, як пише "Європейська правда", у пʼятницю, 11 серпня, під час аудіобрифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

Кірбі відповідав на запитання журналістів про ймовірні затримки процесу підготовки українських пілотів.

"Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах", – сказав Кірбі.

Він нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам.

"І причина того, чому ми робимо це, є складовою ширших зусиль, щоб переконатися, що ми продовжуємо покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі," – зазначив Кірбі.

Водночас він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.

"Це не тільки функція передачі фактичних планерів, але навчання, відповідна підготовка пілотів, а також організація всіх зусиль із технічного обслуговування, логістики та підтримки, які необхідні для того, щоб мати сучасні літаки, такі як F-16, у вашому флоті. Все це займає певний час. Тож це буде довгостроковою роботою", – сказав Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що процес отримання Україною F-16 буде багатоетапним процесом, і США прагнуть допомогти союзникам "просувати цей процес настільки швидко, наскільки це можливо".

У Пентагоні днями заявили, що Байден вже дав згоду на те, щоб союзники починали навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.