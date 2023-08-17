В Белом доме рассказали, что происходит с обучением украинских пилотов на F-16

В Белом доме заявили, что сейчас США вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начались как можно быстрее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

В то же время он добавил, что не имеет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО – ред.) и саммита G7 президент (Джо Байден) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем... поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения... мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку", – отметил Кирби.

Ранее Кирби допустил, что украинские пилоты могут пройти обучение на F-16 на территории США.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.