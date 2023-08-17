Вокруг польской Лодзи прошел смерч, много сорванных крыш
Четверг, 17 августа 2023, 09:16
В районе Лодзи, что в центральной части Польши, прошел сильный смерч, сорвав крыши и повредив линии электропередачи.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
От стихии больше всего пострадали районы городков Серадз и Буженин.
В наиболее пострадавшем селе сорвало кровли семи зданий. Пожарно-спасательные службы рассказывают, что смерч продолжался около 5 минут, перемещаясь и снимая "одну крышу за другой".
Общие данные об убытках еще собирают.
Ветер также поломал деревья и повредил линии электропередачи.
Напомним, в начале месяца непогода на севере Польши не дала приземлиться президентскому самолету в Гданьске, а два человека пострадали от попадания молнии.
В Хорватии в конце июля ураган нанес большой ущерб во многих городах.
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