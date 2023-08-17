Вокруг польской Лодзи прошел смерч, много сорванных крыш

В районе Лодзи, что в центральной части Польши, прошел сильный смерч, сорвав крыши и повредив линии электропередачи.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

От стихии больше всего пострадали районы городков Серадз и Буженин.

В наиболее пострадавшем селе сорвало кровли семи зданий. Пожарно-спасательные службы рассказывают, что смерч продолжался около 5 минут, перемещаясь и снимая "одну крышу за другой".

Общие данные об убытках еще собирают.

Ветер также поломал деревья и повредил линии электропередачи.

Напомним, в начале месяца непогода на севере Польши не дала приземлиться президентскому самолету в Гданьске, а два человека пострадали от попадания молнии.

В Хорватии в конце июля ураган нанес большой ущерб во многих городах.