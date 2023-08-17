Сотрудника Британского музея уволили из-за пропажи и повреждения экспонатов

Британский музей в Лондоне уволил одного из своих сотрудников после того, как стало известно о "исчезновении, краже или повреждении" ценных экспонатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Из музея, который является одним из самых известных туристических мест Великобритании, исчезли золотые изделия, ювелирные украшения и изделия из полудрагоценных камней. Полиция уже проводит расследование.

Как отметили в музее, большинство экспонатов, которые были датированы периодом от XV в. до н. э. до XIX в. н. э., хранились в музейных фондах.

Директор Британского музея Гартвиг Фишер заявил, что музей "приложит все усилия для возвращения ценностей".

"Мы уже усилили наши меры безопасности и работаем вместе с независимыми экспертами, чтобы завершить окончательный отчет о том, что пропало, повреждено и украдено", – сказал он.

Против уволенного сотрудника будут приняты юридические меры, добавили в музее. Также там проверят системы безопасности.

Расследованием занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции Лондона, но пока не было никаких арестов.

Напомним, в июле немецкие правоохранители объявили об аресте четырех подозреваемых по делу о похищении нескольких сотен кельтских золотых монет из местного римско-кельтского музея.

В 2019 году Королевский дворец Дрездена подвергся нападению воров, которые совершили дерзкий ночной налет на музей "Зеленый свод". Сумма этой кражи составила не менее 113,8 млн евро. Пятерым обвиняемым объявили приговоры в мае этого года.