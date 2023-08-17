У Німеччині цьогоріч зросла кількість маршів ультраправих

У 2023 році в Німеччині значно зросла кількість мітингів ультраправих екстремістських груп порівняно з попереднім роком.

Такі дані оприлюднило німецьке Міністерство внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Цьогоріч правоохоронці нарахували 110 маршів неонацистських та інших ультраправих груп у період з січня по червень. За аналогічний період у 2022 році відбулось 35 таких маршів.

Велика кількість ультраправих мітингів були спрямовані проти житла для біженців або імміграційної політики в цілому.

Серед організаторів цих демонстрацій була невелика партія "Вільна Саксонія", яку характеризують крайні праві погляди.

Ще низку мітингів організувала партія "Третій шлях", яка вважається неонацистською.

Вважається, що частково причиною значного збільшення кількості протестів стало припинення дії коронавірусних обмежень, які забороняли проведення великих акцій.

Водночас кількість ультраправих концертів дещо зменшилася: було зареєстровано лише 71 у порівнянні з 89, що відбулися за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань, хоча на початку серпня "АдН" вперше за чотири місяці втратила популярність в опитуваннях.

Більше про посилення позицій ультраправих читайте у статті: Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині