В Германии в этом году возросло количество маршей ультраправых

В 2023 году в Германии значительно возросло количество митингов ультраправых экстремистских групп по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные обнародовало немецкое Министерство внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В этом году правоохранители насчитали 110 маршей неонацистских и других ультраправых групп в период с января по июнь. За аналогичный период в 2022 году состоялось 35 таких маршей.

Большое количество ультраправых митингов были направлены против жилья для беженцев или иммиграционной политики в целом.

Среди организаторов этих демонстраций была небольшая партия "Свободная Саксония", которую характеризуют крайне правые взгляды.

Еще ряд митингов организовала партия "Третий путь", которая считается неонацистской.

Считается, что частично причиной значительного увеличения количества протестов стало прекращение действия коронавирусных ограничений, которые запрещали проведение крупных акций.

В то же время количество ультраправых концертов несколько уменьшилось: было зарегистрировано лишь 71 по сравнению с 89, состоявшихся за аналогичный период прошлого года.

Напомним, поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов, хотя в начале августа "АдГ" впервые за четыре месяца потеряла популярность в опросах.

Больше об усилении позиций ультраправых читайте в статье: Ультраправая угроза: что стоит за скачком популярности "друзей Путина" в Германии.