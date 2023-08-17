Біля парламенту Литви знайшли коробку з написом "бомба"

У Вільнюсі зранку 17 серпня біля будівлі парламенту Литви виявили коробку з написом "бомба" російською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Через виявлену підозрілу коробку поліція ввела план "Щит". На місце події приїхали сапери антитерористичного загону "Арас".

Delfi

На місці події чергували поліція, пожежники-рятувальники та швидка.

Фоторепортер видання з місця події повідомив, що пролунав постріл. Найімовірніше, предмет знищили зі спеціальної зброї.

Вільнюська поліція інформувала, що близько десятої години план "Щит" відкликали. Коробка була порожня.

Нагадаємо, 12 серпня у Парижі через загрозу вибуху евакуювали Ейфелеву вежу.

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