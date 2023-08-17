Возле парламента Литвы нашли коробку с надписью "бомба"

В Вильнюсе утром 17 августа возле здания парламента Литвы обнаружили коробку с надписью "бомба" на русском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Из-за обнаруженной подозрительной коробки полиция ввела план "Щит". На место происшествия приехали саперы антитеррористического отряда "Арас".

Delfi

На месте происшествия дежурили полиция, пожарные-спасатели и скорая.

Фоторепортер издания с места происшествия сообщил, что раздался выстрел. Скорее всего, предмет уничтожили из специального оружия.

Вильнюсская полиция информировала, что около десяти часов план "Щит" отозвали. Коробка была пустая.

Напомним, 12 августа в Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню.

А в Молдове обезвредили три противотанковые мины времен Второй мировой, найденные на берегу Прута.