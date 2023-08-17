Екскомандувач НАТО бачить ризики прямого зіткнення Альянсу з РФ у Чорному морі 

Колишній головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО у Європі допускає, що у разі нападу Росії на судна у міжнародних водах Чорного моря може дійти до прямого зіткнення між Альянсом і РФ.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Американський адмірал Джеймс Ставридіс, який командував Об'єднаними силами НАТО у Європі у 2009-2013 роках, сказав, що значна ескалація у Чорному морі – на зразок того, як вчинила Росія з турецьким судном у неділю – може змусити союзників реагувати і призвести до прямого зіткнення РФ з Альянсом.

"Дії Росії у міжнародних водах Чорного моря створюють реальні ризики того, що це переросте у війну на морі між НАТО й РФ", – вважає Ставридіс.

На його думку, країни НАТО не зможуть просто спостерігати, як РФ морською блокадою "затягує зашморг" на українській економіці після того, як вклали стільки ресурсів у підтримку України.

Дії російських військових щодо турецького судна Ставридіс порівняв із піратством.

"Якщо Росія почне перехоплювати судна, чи збирається залякати їх – думаю, НАТО відреагує підтримкою гуманітарного коридору для морських поставок", – сказав Ставридіс, припустивши, що могло би йтися про прикриття торгових суден з повітря та супровід кораблями НАТО.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Київ і союзники ще сподіваються повернути Росію до угоди завдяки впливу Туреччини. Найближчим часом очікується візит президента Росії до Анкари.

США заявляли, що не обговорюють супровід суден із українським зерном у Чорному морі. Згодом надходили повідомлення, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та низкою її сусідів про розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна.

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