США не обговорюють супровід суден із українським зерном у Чорному морі – Білий дім

Питання супроводу суден із українським зерном у Чорному морі після виходу Росії із "зернової угоди" активно не обговорюється.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив представник Білого дому, "про введення військових кораблів у Чорне море активної дискусії зараз не ведеться".

"Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок. – Ред.)", – зауважив Кірбі.

Він додав, що США прагнуть продовження "зернової угоди", а паралельно працюють із союзниками та партнерами, щоб "знайти інші наземні або, можливо, річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні".

Раніше участь західних держав у супроводі суден із українським зерном запропонував колишній головнокомандувач Збройних сил США в Європі та командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс. Цю ж ідею підтримав політик німецької Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер.

Як відомо, Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.