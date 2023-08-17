Экс-командующий НАТО видит риски прямого столкновения Альянса с РФ в Черном море

Бывший главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе допускает, что в случае нападения России на суда в международных водах Черного моря может дойти до прямого столкновения между НАТО и РФ.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Американский адмирал Джеймс Ставридис, который командовал Объединенными силами НАТО в Европе в 2009-2013 годах, сказал, что значительная эскалация в Черном море – вроде того, как поступила Россия с турецким судном в воскресенье, – может заставить союзников реагировать и привести к прямому столкновению РФ с Альянсом.

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальные риски того, что это перерастет в войну на море между НАТО и РФ", – считает Ставридис.

По его мнению, страны НАТО не смогут просто наблюдать, как РФ морской блокадой "затягивает петлю" на украинской экономике после того, как вложили столько ресурсов в поддержку Украины.

Действия российских военных в отношении турецкого судна Ставридис сравнил с пиратством.

"Если Россия начнет перехватывать суда, собирается запугать их – думаю, НАТО отреагирует поддержкой гуманитарного коридора для морских поставок", – сказал Ставридис, предположив, что речь могла бы идти о прикрытии торговых судов с воздуха и сопровождение кораблями НАТО.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Киев и союзники еще надеются вернуть Россию к соглашению благодаря влиянию Турции. В ближайшее время ожидается визит президента России в Анкару.

США заявляли, что не обсуждают сопровождение судов с украинским зерном в Черном море. Впоследствии поступали сообщения, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и рядом ее соседей о расширении использования альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна.

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