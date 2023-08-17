Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що у 2029 році в Україні обиратимуть депутатів до Європейського парламенту.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС".

За його словами, він "впевнений, що у 2029 році, коли ЄС обиратиме новий склад Європарламенту, участь у цих виборах братиме Україна".

"І ми делегуватимемо своїх депутатів до Європарламенту", – запевнив Корнієнко.

Як повідомлялося, віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що серед умов, які має виконати Україна для початку переговорів про вступ до ЄС, є такі, що зустріли спротив у Верховній Раді.

Водночас віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році