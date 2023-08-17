Украина будет избирать евродепутатов уже в 2029 году - вице-спикер

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что в 2029 году в Украине будут избирать депутатов в Европейский парламент.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС".

По его словам, он "уверен, что в 2029 году, когда ЕС будет избирать новый состав Европарламента, участие в этих выборах будет принимать Украина".

"И мы будем делегировать своих депутатов в Европарламент", – заверил Корниенко.

Как сообщалось, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что среди условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС, есть такие, которые встретили сопротивление в Верховной Раде.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и ставит целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году