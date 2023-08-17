Із Фінляндії до РФ вивезли буксир, що може бути серйозним порушенням санкцій

Фінська митниця підозрює, що буксир, проданий у Фінляндії, в обхід санкцій потрапив до Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", відомство повідомляє у своєму пресрелізі.

У заяві фінської митниці йдеться, що розпочато попереднє розслідування за фактом можливого обходу санкцій ЄС, які забороняють експорт будь-яких суден до РФ.

За даними відомства, буксир вивезли в Росію минулими вихідними. Справу розслідують як серйозне порушення санкцій. Додаткова інформація очікується у вересні.

За словами керівника відділу розслідування економічних злочинів Петтері Невалайнена, "з причин, пов'язаних зі слідством" митниця наразі "не відкриває справу, але надасть більше інформації, як тільки це буде можливо з точки зору слідства".

Раніше повідомлялося, що чеська поліція переслідує громадянина РФ за порушення санкцій Євросоюзу у 2015 році.

Також ЗМІ інформували, що Ісландія використала свій лобістський вплив у ЄС, щоб захистити Александра Мошенського, близького до Александра Лукашенка білоруського олігарха, від санкцій, а Угорщина також використала своє право вето на його користь.