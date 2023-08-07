У Чехії поліція переслідує росіянина за порушення санкцій ЄС

Чеська поліція переслідує громадянина Російської Федерації за порушення санкцій Євросоюзу у 2015 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

За версією правоохоронців, підозрюваний причетний до переказу грошових коштів одного з російських олігархів, який у зв'язку з анексією Криму з 2015 року перебуває в санкційному списку Європейського Союзу.

Про це в понеділок повідомив прессекретар Національного центру з боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей. За його словами, олігарх тривалий час був пов'язаний із вищим керівництвом Росії, однак ні його імені, ні імені росіянина, який йому допомагав, не вказують.

За версією слідства, злочинну діяльність, що полягала в переказі грошей олігарха, росіянин здійснив у 2015 році.

"Згодом кошти використовували на території Чехії", – повідомив прессекретар.

Наразі підозрюваного не взяли під варту.

Порушення міжнародних санкцій карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом, згідно з нормативом Кримінального кодексу Чехії.

Суворість покарання залежить від ступеня завданих збитків.

Якщо діяння винного здатні призвести до порушення миру і безпеки, перешкоджають боротьбі з тероризмом або завдають шкоди демократії та верховенству права, то термін ув'язнення може бути збільшений до 8 років.

Нагадаємо, 28 червня чеський уряд вирішив накласти санкції на російського олігарха Владіміра Євтушенкова та його сина Фелікса, які мають значні активи на території країни.

Євтушенкови стали другими в санкційному списку Чехії після патріарха Російської православної церкви Кирила, на якого обмеження наклали у квітні.