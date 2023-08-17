Из Финляндии в РФ вывезли буксир, что может быть серьезным нарушением санкций

Финская таможня подозревает, что буксир, проданный в Финляндии, в обход санкций попал в Россию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", ведомство сообщает в своем пресс-релизе.

В заявлении финской таможни говорится, что начато предварительное расследование по факту возможного обхода санкций ЕС, которые запрещают экспорт любых судов в РФ.

По данным ведомства, буксир вывезли в Россию в минувшие выходные. Дело расследуется как серьезное нарушение санкций. Дополнительная информация ожидается в сентябре.

По словам руководителя отдела расследования экономических преступлений Петтери Невалайнена, "по причинам, связанным со следствием" таможня пока "не открывает дело, но предоставит больше информации, как только это будет возможно с точки зрения следствия".

Ранее сообщалось, что чешская полиция преследует гражданина РФ за нарушение санкций Евросоюза в 2015 году.

Также СМИ информировали, что Исландия использовала свое лоббистское влияние в ЕС, чтобы защитить Александра Мошенского, близкого к Александру Лукашенко белорусского олигарха, от санкций, а Венгрия также использовала свое право вето в его пользу.