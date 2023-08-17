В Естонії різко зросла кількість клопотань українців про міжнародний захист

В Естонії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла кількість громадян України, Білорусі та РФ, які звертаються за міжнародним захистом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) країни, інформує ERR.

За даними відомства, в Естонії з 24 лютого 2022 року до 23 липня 2023 року загалом подали 5766 заяв про надання міжнародного захисту, тоді як у попередні роки зазвичай подавали приблизно 100 клопотань.

За словами радника відділу ЄС і зовнішніх зв'язків Міністерства внутрішніх справ Сильвестра Сільвера Стиуна, "основні заявники – громадяни України, які не мають права на тимчасовий захист і вирішили звернутися за міжнародним захистом, оскільки їм загрожує небезпека повернення у свою країну".

Як пояснили в PPA, багато громадян України, які звернулися по міжнародний захист, уже перебували в Естонії до початку повномасштабної війни, тому не підпадають під дію механізму ЄС, але водночас не бажають повертатися на батьківщину.

Комісар бюро ідентичності та статусів PPA Марина Пильдма зазначила, що "кількість клопотань про надання міжнародного захисту в Естонії від російських і білоруських громадян різко зросла з початку (повномасштабної) війни".

У 2022 році по захист звернулося 213 громадян РФ і Білорусі, що в 14 разів більше, оскільки 2021 року таких було 15, а 2020 року – 14 заяв.

Водночас за перші сім місяців цього року про надання міжнародного захисту в Естонії було подано 52 клопотання від громадян РФ і 13 – від громадян Білорусі.

Нагадаємо, за даними Євростату, станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Європейська комісія раніше повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року