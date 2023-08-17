В Эстонии резко возросло количество ходатайств украинцев о международной защите

В Эстонии после полномасштабного вторжения России в Украину резко возросло число граждан Украины, Беларуси и РФ, обращающихся за международной защитой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) страны, информирует ERR.

По данным ведомства, в Эстонии с 24 февраля 2022 года по 23 июля 2023 года в общей сложности подали 5766 заявлений о предоставлении международной защиты, тогда как в предыдущие годы обычно подавали около 100 ходатайств.

По словам советника отдела ЕС и внешних связей Министерства внутренних дел Сильвестр Сильвера Стыуна, "основные заявители – граждане Украины, не имеющие права на временную защиту и решившие обратиться за международной защитой, поскольку им угрожает опасность возвращения в свою страну".

Как пояснили в PPA, много граждан Украины, которые обратились за международной защитой, уже находились в Эстонии до начала полномасштабной войны, поэтому не подпадают под действие механизма ЕС, но в то же время не желают возвращаться на родину.

Комиссар бюро идентичности и статусов PPA Марина Пыльдма отметила, что "количество ходатайств о предоставлении международной защиты в Эстонии от российских и белорусских граждан резко возросло с начала (полномасштабной) войны".

В 2022 году за защитой обратились 213 граждан РФ и Беларуси, что в 14 раз больше, поскольку в 2021 году таковых было 15, а в 2020 году – 14 заявлений.

При этом за первые семь месяцев этого года о предоставлении международной защиты в Эстонии было подано 52 ходатайства от граждан РФ и 13 – от граждан Беларуси.

Напомним, по данным Евростата, по состоянию на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.