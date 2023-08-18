Украденные из Британского музея экспонаты были выставлены на eBay за $50

Ценные экспонаты, которые исчезли из Британского музея, были выставлены на продажу на интернет-аукционе eBay.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Расследование по факту кражи экспонатов началось после того, как выяснилось, что их выставили на продажу.

В музее заявили, что среди пропавших предметов были "золотые ювелирные изделия и изделия из полудрагоценных камней и стекла, датированные 15 веком до н.э. – 19 веком н.э.".

Они в основном использовались для академической и исследовательской работы и не выставлялись.

Как пишет The Telegraph, украденные предметы из коллекции Британского музея продавали на eBay за 40 фунтов ($50), хотя их реальная цена доходит до 50 тысяч фунтов ($65 тысяч).

The Telegraph

Источники издания рассказали, что кража экспонатов стала возможной из-за отсутствия детального каталога для 8 миллионов предметов, которые есть в коллекции музея.

Представитель Британского музея сказал: "Мы провели тщательное расследование, определили лицо, которое мы считаем ответственным, и этот человек был уволен. Мы также принимаем дальнейшие решительные меры, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится".

Накануне стало известно, что Британский музей в Лондоне уволил одного из своих сотрудников после того, как стало известно о "пропаже, краже или повреждении" ценных экспонатов.

Напомним, в июле немецкие правоохранители объявили об аресте четырех подозреваемых по делу о похищении нескольких сотен кельтских золотых монет из местного римско-кельтского музея.