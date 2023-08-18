У Словенії українські рятувальники розчистили та розширили більше кілометра русла річки

Рятувальникам з Державної служби України з надзвичайних ситуацій вдалося розчистити і розширити більше кілометра русла річки Савінья з початку своєї місії з ліквідування наслідків повеней у Словенії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє у Facebook голова ДСНС Сергій Крук.

За словами посадовця, загалом "від початку робіт українськими силами розчищено та розширено понад 1000 м русла річки, переміщено понад 11 тисяч м.куб. ґрунту та укріплено 570 метрів берега".

"Працюємо та продовжуємо допомагати! Співпрацюємо з колегами з Німеччини, які приїхали також підтримати Словенію", – додав Крук.

Він також зазначив, що "солідарність працює в обох напрямках", і "під таким гаслом сьогодні українські рятувальники продовжують допомагати Словенії".

Раніше глава МЗС Словенії Таня Файон відвідала локації, на яких працюють українські рятувальники, що прибули на допомогу після повеней.

Нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

51 український рятувальник та 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи у Словенії 12 серпня.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу.