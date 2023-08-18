В Словении украинские спасатели расчистили и расширили более километра русла реки

Спасателям из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось расчистить и расширить более километра русла реки Савинья с начала своей миссии по ликвидации последствий наводнений в Словении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает в Facebook председатель ГСЧС Сергей Крук.

По словам чиновника, всего "с начала работ украинскими силами расчищено и расширено более 1000 м русла реки, перемещено более 11 тысяч кубометров грунта и укреплено 570 метров берега".

"Работаем и продолжаем помогать! Сотрудничаем с коллегами из Германии, которые тоже приехали поддержать Словению", – добавил Крук.

Он также отметил, что "солидарность работает в обоих направлениях", и "под таким лозунгом сегодня украинские спасатели продолжают помогать Словении".

Ранее глава МИД Словении Таня Файон посетила локации, на которых работают украинские спасатели, прибывшие на помощь после наводнений.

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это наихудшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

51 украинский спасатель и 19 единиц техники начали восстановительные работы в Словении 12 августа.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб лично встретил украинскую команду спасателей, прибывшую оказывать помощь.