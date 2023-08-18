У Швеції затримали жінку при спробі запобігти спаленню Корану

У Швеції жінка за допомогою вогнегасника намагалася загасити Коран, який палили на акції, що проходила біля посольства Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aftonbladet.

Жінку швидко затримала поліція, після чого громадське зібрання продовжилося. Наразі її підозрюють у насильстві проти офіційної особи та зриві публічного заходу.

Aftonbladet

Aftonbladet

За словами поліції, вона вилучила вогнегасник, який є частиною розслідування за фактом порушення громадського порядку. Примітно, що Коран палив неодноразовий учасник подібних акцій, іракський біженець Салван Моміка.

Правоохоронці вважають, що під час акції було скоєно злочин, пов'язаний з розпалюванням расової ненависті, який буде додатково розслідуватися поліцією.

Водночас, за словами прес-секретара поліції Тоуе Хегга, наразі у правоохоронців "немає підозрюваного у цій справі, але про це буде повідомлено пізніше".

Раніше повідомлялося, що Швеція підвищила рівень терористичної загрози для країни через напругу, спричинену акціями зі спаленням Корану.

Нагадаємо, раніше Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, вбачаючи підвищену безпекову загрозу для країни після серії акцій зі спаленням Корану.

У Швеції вже розсилали анонімні СМС із закликами помститися за спалення Корану.