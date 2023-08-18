В Швеции задержали женщину при попытке предотвратить сожжение Корана

В Швеции женщина с помощью огнетушителя пыталась потушить Коран, который жгли на акции, проходившей возле посольства Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aftonbladet.

Женщину быстро задержала полиция, после чего общественное собрание продолжилось. Сейчас ее подозревают в насилии против официального лица и срыве публичного мероприятия.

Aftonbladet

Aftonbladet

По словам полиции, она изъяла огнетушитель, который является частью расследования по факту нарушения общественного порядка. Примечательно, что Коран жег неоднократный участник подобных акций, иракский беженец Салван Момика.

Правоохранители считают, что во время акции было совершено преступление, связанное с разжиганием расовой ненависти, которое будет дополнительно расследоваться полицией.

В то же время, по словам пресс-секретаря полиции Тоуэ Хегга, пока у правоохранителей "нет подозреваемого по этому делу, но об этом будет сообщено позже".

Ранее сообщалось, что Швеция повысила уровень террористической угрозы для страны из-за напряжения, вызванного акциями с сожжением Корана.

Напомним, ранее Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, считая, что угрозы для безопасности страны усилились после серии акций с сожжением Корана.

В Швеции уже рассылали анонимные СМС с призывами отомстить за сожжение Корана.