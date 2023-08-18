Уряд Швеції рік досліджуватиме, чи можна забороняти акції зі спалення Корану

Уряд Швеції вирішив створити тимчасову комісію, яка вивчить можливість заборони акцій зі спалення Корану, що стали причиною погіршення безпекової ситуації та напруження у відносинах із мусульманськими державами.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосили в статті у газеті Dagens Nyheter прем’єр Швеції Ульф Крістерссон і лідери двох коаліційних партій – Ебба Буш від християнських демократів і Йохан Персон від Ліберальної партії.

Комісія, яку очолить генеральний директор Шведської національної ради з питань запобігання злочинності Маттіас Ларссон, перевірить, наскільки конституція Швеції дозволяє враховувати національну безпеку під час дозволів на публічні зібрання.

Згідно з чинним законодавством, шведська поліція може заборонити проведення публічних заходів у разі "війни або загрози війни" або в разі "безпосередньої загрози безпеці". Але, на думку Крістерссона, чинне законодавство також містить "вакуум", який заважає поліції діяти для запобігання довгостроковим загрозам.

Водночас шведський прем’єр виступив проти змін до законодавства про мову ворожнечі, оскільки це не дало б змови "захистити шведську свободу слова", підкреслив він у Dagens Nyheter.

Тимчасова комісія має представити свої висновки до 1 липня 2024 року.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер, якого цитує мовник SVT, на пресконференції в п’ятницю уточнив, що комісія не пропонуватиме змін до конституції, а лише висуне пропозиції "з метою забезпечення готовності".

Лідер ультраправих "Шведських демократів" Їммі Окессон в коментарі шведським ЗМІ розкритикував ініціативу уряду, побачивши в ній наслідки "погроз і тиску з боку ісламістів і диктаторських режимів".

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.