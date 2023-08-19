Ердоган в Угорщині обговорить війну в Україні та ситуацію в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту в Угорщину в неділю, 20 серпня, обговорить із угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном повномасштабну війну Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", в суботу повідомила турецька проурядова газета Yeni Şafak.

Про візит Ердогана в Угорщину було відомо й раніше, але тепер стали відомі деталі переговорів турецького президента з угорським прем’єром.

Окрім двосторонніх відносин і майбутнього 100-річчя встановлення двосторонніх дипломатичних відносин, Ердоган і Орбан обговорять "вплив російсько-української війни на спільні інтереси Туреччини та Угорщини".

"Буде визначена дорожня карта, якої слід дотримуватися, щоб не посилювати напруженість у Чорному морі", – йдеться в повідомленні без подробиць.

Також лідери Туреччини й Угорщини детально обговорять "політику розширення НАТО" та відносини з Європейським Союзом, що, ймовірно, пов’язано зі членством Швеції та прагненнями Анкари зблизитись із ЄС.

Нагадаємо, що, за даними німецького видання Bild, турецький лідер в Угорщині може зустрітись із представником Путіна – президентом Татарстану Русланом Мінніхановим – і начебто узгодити домовленість про транзит російського зерна в обмін на повернення Москви до "зернової угоди".

Така угода небезпечна для Києва тому, що, по-перше, дозволить Москві легітимізувати експорт зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України, а по-друге, обмежить його здатність уражати російські військові кораблі в Чорному морі.