Эрдоган в Венгрии обсудит войну в Украине и ситуацию в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Венгрию в воскресенье, 20 августа, обсудит с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном полномасштабную войну России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в субботу сообщила турецкая проправительственная газета Yeni Şafak.

О визите Эрдогана в Венгрию было известно и раньше, но теперь стали известны детали переговоров турецкого президента с венгерским премьером.

Кроме двусторонних отношений и предстоящего 100-летия установления двусторонних дипломатических отношений, Эрдоган и Орбан обсудят "влияние российско-украинской войны на общие интересы Турции и Венгрии".

"Будет определена дорожная карта, которой следует придерживаться, чтобы не усиливать напряженность в Черном море", – говорится в сообщении без подробностей.

Также лидеры Турции и Венгрии подробно обсудят "политику расширения НАТО" и отношения с Европейским Союзом, что, вероятно, связано с членством Швеции и стремлениями Анкары сблизиться с ЕС.

Напомним, что, по данным немецкого издания Bild, турецкий лидер в Венгрии может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – и якобы согласовать договоренность о транзите российского зерна в обмен на возвращение Москвы к "зерновой сделке".

Такое соглашение опасно для Киева потому, что, во-первых, позволит Москве легитимизировать экспорт зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины, а во-вторых, ограничит его способность поражать российские военные корабли в Черном море.