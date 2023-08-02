Суд у Канаді присудив 110 млн доларів родичам жертв авіатрощі МАУ

Вищий суд Онтаріо присудив понад 142 млн канадських доларів (110 млн доларів США) сім'ям восьми осіб, які загинули в результаті збиття Іраном літака МАУ в 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує CBC News.

Суддя Девід Стінсон дійшов висновку, що позивачі, які позивались проти Ірану, його верховного лідера та Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), довели, що збиття рейсу PS752 "було терористичним актом, який становить "терористичну діяльність".

"Присудження штрафних збитків відповідачам... має на меті покарати, засудити і втримати (від повторення трагедії)", – написав Стінсон, підтримуючи клопотання позивачів про винесення рішення за замовчуванням.

Згідно з рішенням суду, кожній родині присудили понад 12 млн доларів США як штрафні збитки, а також по 1 млн доларів США за біль і страждання.

Деякі з тих, хто втратив братів і сестер, подружжя, 22-річну доньку і племінниць, також отримали від 112 тисяч до 150 тисяч доларів США кожен за іншу шкоду.

Водночас проблемою залишається те, як отримати гроші від Ірану, адже юристи вважають малоймовірним, що Іран має якісь активи в Канаді, хоча деякі з сімей жертв трагедії беруть участь в іншому цивільному процесі, де вимагають конфіскації і продажу всієї колишньої іранської дипломатичної власності в Канаді.

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія 4 липня подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН, головного судового органу Організації Об'єднаних Націй, звинувачуючи Тегеран у порушенні Монреальської конвенції у зв’язку зі збиттям літака МАУ в 2020 році.

На думку заявників, Іран "не вжив усіх можливих заходів для запобігання незаконному та умисному вчиненню злочину, описаного в статті 1 Монреальської конвенції, включаючи знищення рейсу PS752.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Детальніше про те, як каратимуть Іран за збиття літака МАУ, читайте у відповідній статті на "Європейській правді".