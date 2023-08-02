Суд в Канаде присудил 110 млн долларов родственникам жертв авиакатастрофы МАУ

Высший суд Онтарио присудил более 142 млн канадских долларов (110 млн долларов США) семьям восьми человек, погибших в результате сбивания Ираном самолета МАУ в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует CBC News.

Судья Дэвид Стинсон пришел к выводу, что истцы, которые судились против Ирана, его верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), доказали, что сбивание рейса PS752 "было террористическим актом, который составляет "террористическую деятельность".

"Присуждение штрафных убытков ответчикам... имеет целью наказать, осудить и удержать (от повторения трагедии. – Ред.)", – написал Стинсон, поддерживая ходатайство истцов о вынесении решения по умолчанию.

Согласно решению суда, каждой семье присудили более 12 млн долларов США в качестве штрафных убытков, а также по 1 млн долларов США за боль и страдания. Некоторые из тех, кто потерял братьев и сестер, супругов, 22-летнюю дочь и племянниц, также получили от 112 тысяч до 150 тысяч долларов США каждый за другой ущерб.

В то же время проблемой остается то, как получить деньги от Ирана, ведь юристы считают маловероятным, что Иран имеет какие-то активы в Канаде. Некоторые из семей жертв трагедии участвуют в другом гражданском процессе, где требуют конфискации и продажи всей бывшей иранской дипломатической собственности в Канаде.

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 4 июля подали иск против Ирана в Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, обвиняя Тегеран в нарушении Монреальской конвенции в связи со сбитием самолета МАУ в 2020 году.

По мнению заявителей, Иран не принял всех возможных мер для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции, включая уничтожение рейса PS752.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Подробнее о том, как будут наказывать Иран за сбивание самолета МАУ, читайте в статье на "Европейской правде".