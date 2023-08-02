Глава МЗС Молдови про скорочення штату посольства РФ: Це відповідь на неповагу Москви

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що Росія своїми агресивними й зневажливими діями спровокувала рішення про скорочення штату російського посольства у Кишиневі.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

Попеску підкреслив, що рішення про видворення російських дипломатів та інших співробітників посольства РФ є суверенним, ухваленим всередині Молдови.

"Росія до цього рішення вела нешанобливу політику стосовно громадян нашої країни. Значною мірою це рішення є відповіддю на таку політику", – зазначив глава МЗС Молдови.

Він нагадав, що РФ підтримує сепаратизм у Придністров’ї і незаконно утримує там свої війська, застосовує ембарго проти Молдови, а також призупинила угоду про вільну торгівлю в рамках СНД.

"Існує довга історія ворожої політики, і ця ворожа і зневажлива політика посилилася останнім часом. За останній рік або близько того ми мали кілька неприємних епізодів, коли до нас ставилися вороже і з неповагою", – додав Попеску.

Він зауважив, що протягом останнього часу російські ракети перетинали молдовський повітряний простір. Крім того, РФ восени скоротила поставки газу, а також намагалась дестабілізувати ситуацію в Молдові через втручання у вибори.

"Після цих ворожих дій Росії було виявлено, що частина російської дипломатичної присутності на території Молдови займалася не дипломатичними відносинами з Молдовою, а іншими завданнями, такими як шпигунство, спроби дестабілізації, втручання у внутрішні справи", – додав міністр.

Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.

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