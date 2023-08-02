Глава МИД Молдовы о сокращении штата посольства РФ: Это ответ на неуважение Москвы

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что Россия своими агрессивными и неуважительными действиями спровоцировала решение о сокращении штата российского посольства в Кишиневе.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

Попеску подчеркнул, что решение о выдворении российских дипломатов и других сотрудников посольства РФ является суверенным, принятым внутри Молдовы.

"Россия до этого решения вела неуважительную политику в отношении граждан нашей страны. В значительной степени это решение стало ответом на такую политику", – отметил глава МИД Молдовы.

Он напомнил, что РФ поддерживает сепаратизм в Приднестровье и незаконно удерживает там свои войска, применяет эмбарго против Молдовы, а также приостановила соглашение о свободной торговле в рамках СНГ.

"Существует долгая история враждебной политики, и эта враждебная и пренебрежительная политика усилилась в последнее время. За последний год или около того мы имели несколько неприятных эпизодов, когда к нам относились враждебно и с неуважением", – добавил Попеску.

Он отметил, что в последнее время российские ракеты пересекали молдовское воздушное пространство. Кроме того, РФ осенью сократила поставки газа, а также пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове из-за вмешательства в выборы.

"После этих враждебных действий России было обнаружено, что часть российского дипломатического присутствия на территории Молдовы занималась не дипломатическими отношениями с Молдовой, а другими задачами, такими как шпионаж, попытки дестабилизации, вмешательство во внутренние дела", – добавил министр.

Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.

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