Боррель: Путин подпитывает перевороты в Африке

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию и ее президента Путина в подпитывании военных переворотов в Африке.

Об этом он написал в своем блоге, сообщает "Европейская правда".

Отвергая обвинения во вмешательстве ЕС в переворот в Нигере, он заявил, что "единственное вмешательство, о котором мы можем говорить сегодня – это военное свержение избранного президента и вмешательство империалистической России, которая хочет использовать африканские режимы как пешек в своей глобальной шахматной игре".

По его словам, "Путин подпитывает эти государственные перевороты своей лживой пропагандой и наживается на установлении военных режимов с помощью частных военизированных формирований, которые грабят богатства региона".

"Путь военной диктатуры и международной изоляции может быть лишь тупиком для стран региона, как с точки зрения их безопасности, так и с точки зрения их неотложного экономического и социального развития", – подчеркнул Боррель.

Главный дипломат ЕС указал на то, что "грандиозные экономические обещания России ни разу не были выполнены, а факты говорят сами за себя, когда речь идет о безопасности: в Мали с приходом группы Вагнера количество террористических атак и зверств против населения возросло в разы".

"Пришло время остановить этот опасный дрейф для народов Сахеля и соседних стран", – резюмировал Боррель.

Накануне сообщалось, что Франция пока не будет забирать из Нигера свой военный контингент после военного переворота, произошедшего в африканской стране.

В то же время ЕС решил не эвакуировать весь персонал своего представительства в Нигере после государственного переворота в этой стране, но предложил своим работникам возможность добровольно уехать.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. Новым лидером страны объявили армейского генерала Абдурахмана Тчиани.

Нигер, бывшая французская колония, был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахель в Западной и Центральной Африке.