Топ-чиновники Австрии не получат планового повышения зарплат, несмотря на инфляцию

Ведущие австрийские политики не получат повышения зарплат в этом году, несмотря на высокую инфляцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили канцлер страны Карл Нехаммер и вице-канцлер Вернер Коглер, информирует The Local.

Сообщается, что решение касается федерального президента, всего правительства, а также президентов Национального совета и глав фракций политических партий Австрии, представленных в федеральном парламенте.

"Для высших должностных лиц на федеральном уровне повышение заработной платы будет нулевым – зарплаты не будут индексироваться с учетом инфляции", – говорится в заявлении политиков.

В то же время замораживание зарплат не распространяется одинаково на политиков в девяти федеральных землях Австрии или на отдельных депутатов, которые не занимают должностей в правительстве и не входят в оппозиционные партии – их зарплаты могут вырасти на чуть менее пяти процентов.

Согласно заявлению правительства, необходимое решение для этой корректировки примет Национальный совет во время осенней сессии. Канцлер Австрии зарабатывает чуть более 22 тысяч евро в месяц, тогда как депутаты парламента получают чуть более девяти тысяч евро.

Инфляция в этом году в Австрии составила 8% в июне и 7% в июле, после того, как в 2022 году она регулярно превышала 10%.

Ранее Австрия уже замораживала зарплаты чиновникам, в частности после всемирного финансового кризиса в 2009-2012 годах и еще раз в 2018 году.

Ранее Министерство обороны Великобритании заявило о планах сократить свой гражданский персонал на 2-3 тысячи должностей и временно приостановить набор сотрудников, чтобы профинансировать повышение зарплат военнослужащим.

Перед этим стало известно, что Европейский парламент планирует сократить на 50% свою пенсионную программу для бывших депутатов, чтобы уменьшить дефицит пенсионного фонда с 310 млн евро до 86 млн евро.