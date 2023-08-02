Греція пропонує безкоштовний відпочинок туристам, які перервали відпустку через лісові пожежі

Греція запропонує тижневий безкоштовний відпочинок на Родосі для туристів, які були змушені перервати свої відпустки через масштабні лісові пожежі на острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що зараз ситуація "повернулася до нормального стану", але влада розуміє, що стихія "спричинила певні незручності" для туристів.

"Всім тим, чия відпустка була перервана внаслідок лісових пожеж, грецький уряд у співпраці з місцевою владою запропонує один тиждень безкоштовної відпустки на Родосі наступної весни або наступної осені, щоб вони повернулися на острів і насолодилися його красою", – сказав грецький прем’єр.

Міцотакіс зазначив, що лісові пожежі в Середземномор'ї не є чимось незвичайним, але зміна клімату збільшила їхню інтенсивність.

Нагадаємо, на грецькому острові Родос через масштабні пожежі довелося евакуювати близько 20 тисяч місцевих мешканців і туристів. На острові оголошували надзвичайний стан.

Лише протягом однієї доби 29 липня у Греції одночасно гасили понад 50 лісових пожеж.

В уряді Греції заявили, що причиною багатьох з останніх лісових пожеж стали підпали, тому влада запропонує суттєво збільшити штрафи для паліїв.