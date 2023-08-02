Греция предлагает бесплатный отдых туристам, которые прервали отпуск из-за лесных пожаров

Греция предложит недельный бесплатный отдых на Родосе для туристов, которые были вынуждены прервать свои отпуска из-за масштабных лесных пожаров на острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что сейчас ситуация "вернулась к нормальному состоянию", но власти понимают, что стихия "вызвала определенные неудобства" для туристов.

"Всем тем, чей отпуск был прерван в результате лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отпуска на Родосе следующей весной или следующей осенью, чтобы они вернулись на остров и насладились его красотой", – сказал греческий премьер.

Мицотакис отметил, что лесные пожары в Средиземноморье не являются чем-то необычным, но изменение климата увеличило их интенсивность.

Напомним, на греческом острове Родос из-за масштабных пожаров пришлось эвакуировать около 20 тысяч местных жителей и туристов. На острове объявляли чрезвычайное положение.

Только в течение одних суток 29 июля в Греции одновременно тушили более 50 лесных пожаров.

В правительстве Греции заявили, что причиной многих из последних лесных пожаров стали поджоги, поэтому власти предложат существенно увеличить штрафы для поджигателей.